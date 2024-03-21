Интернет, отсутствие детей, буфет и курилки — что хотят пассажиры поездов в опросах о предпочтениях

Пассажиры российских поездов дальнего следования высказали свои пожелания о том, что им не хватает во время поездок в полугодовом анонимном опросе, охватившем более чем 200 чатов и сообществ Рунета.
Как сообщили организаторы телеконференции NewTravelRu, на вопросы согласились ответить около 32 000 путешественников, сформировав эдакий "ТОП-10 хотелок".
На первое место всеми опрошенными ставится потребность в высокоскоростном стабильном интернете для развлечений, общения и работы.
"Опрошенные даже придумывали способы — например, подключить поезда к "российскому аналогу "Старлинк" или даже (!) пускать интернет "по токоведущим проводам и рельсам" — сообщает Telegram-канал "Бюро Икс".
Пожелание иметь в поездах вагоны без детей заняло второе место, за которое многие готовы даже доплатить аж до 25% от стоимости билета.
Пассажиры хотят, чтобы в процессе длительной поездки их не раздражали "гиперактивные, неуправляемые родители и просто невоспитанные дети, тяжело переносящие поездки и раздражающие своими криками, играми, попытками общаться с чужими взрослыми".
На третьем и четвёртом местах находятся предложения создания официальных и хорошо вентилируемых курилок в поездах (сейчас курение в поездах строго запрещено), увеличение количества розеток и USB-портов для зарядки гаджетов.
Аналогичный "балл" набрали пожелания открыть в поездах буфеты с готовой едой, которая "вкуснее, чем сухомятка у проводника, но не кусается ценой как в вагоне-ресторане".
Наравне с этим — предложение увеличить число и выбор настольных игр, то есть к традиционным шахматам, шашкам, и т. д. добавить популярные у молодежи "настолки".
Пятое место заняли "продуктовые магазины", где можно купить продукты и даже лёгкий алкоголь (скорее всего, последнее и стало определяющим).
Также пассажиры высказали пожелания:
При этом самое главное предложение к перевозчикам "нам хорошо и так, сделайте билеты дешевле — особенно в сезон отпусков".
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.