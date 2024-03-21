Интернет, отсутствие детей, буфет и курилки — что хотят пассажиры поездов в опросах о предпочтениях

NewTravelRu: пассажиры хотят ездить в поездах с интернетом и без кричащих детей

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиры российских поездов дальнего следования высказали свои пожелания о том, что им не хватает во время поездок в полугодовом анонимном опросе, охватившем более чем 200 чатов и сообществ Рунета.

Фото: Openverse by sashapo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Как сообщили организаторы телеконференции NewTravelRu, на вопросы согласились ответить около 32 000 путешественников, сформировав эдакий "ТОП-10 хотелок".

На первое место всеми опрошенными ставится потребность в высокоскоростном стабильном интернете для развлечений, общения и работы.

"Опрошенные даже придумывали способы — например, подключить поезда к "российскому аналогу "Старлинк" или даже (!) пускать интернет "по токоведущим проводам и рельсам" — сообщает Telegram-канал "Бюро Икс".

Пожелание иметь в поездах вагоны без детей заняло второе место, за которое многие готовы даже доплатить аж до 25% от стоимости билета.

Пассажиры хотят, чтобы в процессе длительной поездки их не раздражали "гиперактивные, неуправляемые родители и просто невоспитанные дети, тяжело переносящие поездки и раздражающие своими криками, играми, попытками общаться с чужими взрослыми".

На третьем и четвёртом местах находятся предложения создания официальных и хорошо вентилируемых курилок в поездах (сейчас курение в поездах строго запрещено), увеличение количества розеток и USB-портов для зарядки гаджетов.

Аналогичный "балл" набрали пожелания открыть в поездах буфеты с готовой едой, которая "вкуснее, чем сухомятка у проводника, но не кусается ценой как в вагоне-ресторане".

Наравне с этим — предложение увеличить число и выбор настольных игр, то есть к традиционным шахматам, шашкам, и т. д. добавить популярные у молодежи "настолки".

Пятое место заняли "продуктовые магазины", где можно купить продукты и даже лёгкий алкоголь (скорее всего, последнее и стало определяющим).

Также пассажиры высказали пожелания:

Выбирать себе попутчиков по различным параметрам (например, для спокойной поездки или наоборот, веселья и знакомств),

Улучшить инфраструктуру для перевозки домашних животных (чтобы были лапомойки, лотки, корма).

Развивать услуги и инфраструктуру для маломобильных граждан,

Создать в вагонах специальные места для хранения велосипедов и самокатов "под приглядом",

Подумать о создании удобных вагонов-коворкингов — куда можно уйти для работы и потом вернуться в "родные" купе или плацкарт.

При этом самое главное предложение к перевозчикам "нам хорошо и так, сделайте билеты дешевле — особенно в сезон отпусков".