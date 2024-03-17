Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонники Волочковой возмутились шуткам Мусагалиева на шоу "Звезды"
Продюсер Рудченко заявил о помощи Пугачевой в карьере Укупника и Расторгуева
Актриса Кристина Асмус призвала женщин не молчать о домашнем насилии
Четыре правила, как сушить волосы с сохранением объема на неделю
Журналист De Telegraaf: дело Квинси Промеса может растянуться во времени
Эксперты перечислили нюансы обкатки двигателя после капитального ремонта
Автоэксперт Дербин посоветовал весной провести полную диагностику автомобиля
Эксперты назвали продукты, которые нельзя собакам
В России могут провести повторное голосование
Россиянка прожила пять лет в Геленджике и глубоко разочаровалась

Россиянка рассказала, почему она разочаровалась после пяти лет проживания в Геленджике

0:32
Туризм

Россиянка поделилась своим разочарованием после пяти лет проживания в Геленджике. Она отметила проблемы, возникающие в курортный сезон, когда пляжи переполнены и вода становится грязной из-за полузамкнутой бухты.

Россиянка рассказала, почему она разочаровалась после пяти лет проживания в Геленджике
Фото: Wikipedia by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 3.0

Проблемы также касаются водоснабжения, отсутствия культурных событий, беспорядка на улицах из-за мусора и бездомных животных, а также хаотичного транспорта и громкой музыки из машин.

В итоге даже некоторые улучшения в городе за последние пять лет не заставили ее изменить свое мнение, и она не планирует возвращаться в Геленджик.

ГЕЛЕНДЖИК 2024. ИДЕМ НА ЗАКАТ К МОРЮ. ОБСТАНОВКА НА КУРОРТЕ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Последние материалы
Поклонники Волочковой возмутились шуткам Мусагалиева на шоу "Звезды"
Продюсер Рудченко заявил о помощи Пугачевой в карьере Укупника и Расторгуева
Актриса Кристина Асмус призвала женщин не молчать о домашнем насилии
Россиянка рассказала, почему она разочаровалась после пяти лет проживания в Геленджике
Четыре правила, как сушить волосы с сохранением объема на неделю
Журналист De Telegraaf: дело Квинси Промеса может растянуться во времени
Эксперты перечислили нюансы обкатки двигателя после капитального ремонта
Автоэксперт Дербин посоветовал весной провести полную диагностику автомобиля
Эксперты назвали продукты, которые нельзя собакам
В России могут провести повторное голосование
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников