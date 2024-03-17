Россиянка прожила пять лет в Геленджике и глубоко разочаровалась

Россиянка поделилась своим разочарованием после пяти лет проживания в Геленджике. Она отметила проблемы, возникающие в курортный сезон, когда пляжи переполнены и вода становится грязной из-за полузамкнутой бухты.
Проблемы также касаются водоснабжения, отсутствия культурных событий, беспорядка на улицах из-за мусора и бездомных животных, а также хаотичного транспорта и громкой музыки из машин.
В итоге даже некоторые улучшения в городе за последние пять лет не заставили ее изменить свое мнение, и она не планирует возвращаться в Геленджик.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.