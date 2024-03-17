Россиянка прожила пять лет в Геленджике и глубоко разочаровалась

Россиянка рассказала, почему она разочаровалась после пяти лет проживания в Геленджике

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка поделилась своим разочарованием после пяти лет проживания в Геленджике. Она отметила проблемы, возникающие в курортный сезон, когда пляжи переполнены и вода становится грязной из-за полузамкнутой бухты.

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Проблемы также касаются водоснабжения, отсутствия культурных событий, беспорядка на улицах из-за мусора и бездомных животных, а также хаотичного транспорта и громкой музыки из машин.

В итоге даже некоторые улучшения в городе за последние пять лет не заставили ее изменить свое мнение, и она не планирует возвращаться в Геленджик.

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