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Российские иммигранты под прицелом в Таиланде: новые аресты на Пхукете

В Таиланде начали арестовывать россиян

2:33
Туризм

В Таиланде началась волна задержаний российских иммигрантов — на Пхукете предприниматели из России стали объектом очередной операции по борьбе с иностранцами. По данным тайских СМИ, российских работников обнаружили в офисе по прокату автомобилей в районе Чернг Талай, находящемся в провинции Пхукет. Компания в основном обслуживала иностранных клиентов и избегала привлечения внимания до этого момента. Владельцем оказался также гражданин России. Всем обвиняемым предъявлено нарушение правил трудовой деятельности без соответствующих разрешений, в том числе найма иностранцев на работу.

В Таиланде начали арестовывать россиян
Фото: wikimedia.org by Rainerzufall1234 is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Этот случай усилил меры превентивных действий из-за другого инцидента с иностранным гражданином, который вызвал недовольство местных жителей Пхукета. Речь идет о швейцарце Урсе Фере, который захватил часть общественной земли на пути к пляжу, а также столкнулся с местными жителями, пытавшимися воспользоваться лестницей на этом пути. Это вызвало массовые протесты и требования, включая проведение расследования деятельности всех иностранных граждан и их бизнеса в провинции, что в свою очередь привело к началу операций по выявлению иностранных работников.

В отношении российских граждан "подозрительный бизнес" был выявлен 8-м округом областной полиции. Полицейские обнаружили компанию по прокату автомобилей под названием Boomerang Car & Bike Rental, которой владел 28-летний россиянин Степан Я. По данным полиции, в магазине работали два российских гражданина без разрешения на работу, включая 34-летнего Дмитрия Ш. и 43-летнего Романа А.

"Полиция тайно наблюдала за магазином и выявила двух русских мужчин, работающих за прилавком и предоставляющих услуги аренды клиентам, в основном иностранцам. Позднее полицейские предъявили требование предъявить разрешения на работу и паспорта, однако это не было выполнено", — сообщают СМИ.

В результате оба работника были задержаны. Им предъявлено обвинение в нарушении статьи 51 Закона о работе иностранцев: работе без разрешения. Наказание за это правонарушение может включать тюремное заключение на срок до пяти лет, штраф от 2 000 до 100 000 бат или оба варианта вместе. Работодатель также может быть оштрафован на сумму от 5 000 до 50 000 бат за найм иностранных граждан без разрешения на работу в соответствии с разделом 4 Чрезвычайного указа об организации труда иностранцев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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