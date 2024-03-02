Дмитрий Чернышенко заявил, что платежная карта для интуристов уже работает в тестовом режиме

Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до конца 2024 года

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

До конца 2024 года в России будет внедрена платежная карта для иностранных туристов. Об этом на встрече посвященной Всемирному фестивалю молодежи сообщил заместитель премьер-министра Дмитрий Чернышенко.

Фото: объясняем.рф by Максим Блинов is licensed under РИА Новости

"Карта уже работает в тестовом режиме, мы вместе с Москвой эту программу запустили. В полном масштабе, я думаю, что до конца года развернем", — сказал он.

Зампред правительства попросил соответствующие ведомства проработать создание специальной платежной карты для иностранных туристов в России. Это должно увеличить туристический поток из-за рубежа. В Минэкономразвития в феврале 2024 году заявили, что российские банки уже начинают работать над финансовым инструментом для иностранцев и уже выпускают пробные карты для них в преддверии Всемирного фестиваля молодежи.