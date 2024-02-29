Погрузитесь в мир виноделия: железнодорожный круиз по виноградникам у моря

7 июня в Краснодарском крае начнется новый сезон железнодорожного круиза под названием "По виноградникам у моря". Маршрут будет соединять Москву с Таманью и Новороссийском.
Участники тура будут иметь возможность посетить различные винодельни региона, принять участие в мастер-классах и дегустациях. Продолжительность этого гастрономического путешествия составит пять дней.
Центр энологии "Шато Тамань", винодельни "Фанагория" и "Шато де Талю", а также Центр винного туризма "Абрау-Дюрсо", агротуристический комплекс "Chateau Pinot" и улиточная ферма будут рады принять участников круиза, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Путешественники также смогут выбрать обзорные экскурсии по городам, входящим в маршрут, приобретая билеты отдельно.
Планируется, что эногастрономический поезд будет работать в Краснодарском крае до октября.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.