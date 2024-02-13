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Учёный об особенностях туризма в Северную Корею: посещение будет связано с минимальными реальными впечатлениями о стране

Учёный Асмолов убеждён, что антипхеньянская пропаганда активно противодействует туризму в КНДР

2:59
Туризм

Правительство Приморского края объявило о начале строительства новой туристической зоны в Северной Корее, охватывающей площадь 2,8 квадратных километров и призванной принимать туристов из России. На территории туристического комплекса Вонсан-Кальма планируется разместить 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, а также 4-километровый пляж и другие инфраструктурные объекты. Ожидается, что приём гостей начнется в ближайшие годы.

Учёный Асмолов убеждён, что антипхеньянская пропаганда активно противодействует туризму в КНДР
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Учёный-кореевед Константин Валерианович Асмолов, комментируя данную новость в беседе с корреспондентом RuNews24. ru, отметил, что имеются определенные нестыковки, поскольку туристический комплекс в районе Вонсан-Кальма уже существует давно.

"Этот комплекс был построен давно и, вероятно, был предназначен для туристов из Китая, но все планы были нарушены из-за пандемии COVID-19. Мы говорим скорее о его модернизации, чем о начале строительства", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что данная туристическая зона расположена на изолированном полуострове, и посещение туристами Северной Кореи будет связано с минимальными реальными впечатлениями о стране.

Когда речь заходит о туризме в КНДР, невозможно не упомянуть огромное количество отрицательного контента в интернете, касающегося как политического режима, так и обращения с туристами в стране. На это замечание собеседник издания отметил случай с американским туристом, который проявил неподходящее поведение, игнорируя культурные особенности КНДР, и был наказан.

"Очевидно, что антипхеньянская пропаганда активно противодействует туризму в КНДР. История с американским туристом, согласно этой пропаганде, значительно отличается от его реальной истории. Фактически, организаторы тура позволили ему поступать под лозунгом "дай фору режиму, когда гид отвернулся". В результате молодой человек, сильно опьянев, пытался сорвать крупный пропагандистский баннер, посвященный Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, на техническом этаже отеля, а затем устроил скандал, что зафиксировали камеры. Надеюсь, что наши туристы не будут допускать подобных инцидентов. Однако важно учитывать один аспект. Когда, к примеру, западный турист в Таиланде решает пошутить, нарисовав усы на портрете короля, и за это привлекается к уголовной ответственности, местные СМИ обычно реагируют со словами "глупец, стоило учитывать культурные особенности, так не надо поступать". Аналогично, если какой-то российский блогер в Дубае решит публично сжечь деньги и будет наказан за это. Однако когда подобное происходит с человеком в Северной Корее, возникает шум вокруг жестокого репрессивного режима", — прокомментировал учёный.

Стало известно, что благодаря соглашению о взаимных поездках граждан между Москвой и Пхеньяном россиянам теперь будет намного проще отправиться в Северную Корею.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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