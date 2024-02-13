Туристический бум: россияне компенсируют упущенные возможности после пандемии

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Топ-10 популярных направлений: где отдыхают российские туристы в 2023 году

1:49
Туризм

По информации, предоставленной Пограничной службой ФСБ России, количество поездок в "ближнее зарубежье" за 2023 год увеличилось на 10,6%, а в "дальнее" — на 27,6%. Самые популярные направления для российских туристов в 2023 году были следующими:

Топ-10 популярных направлений: где отдыхают российские туристы в 2023 году
Фото: ru.freepik.com
  • Абхазия — 5,74 миллиона поездок
  • Турция — 5,61 миллиона
  • Казахстан — 2,94 миллиона
  • ОАЭ — 1,72 миллиона
  • Египет — 1,28 миллиона
  • Грузия — 1,11 миллиона
  • Армения — 1,10 миллиона
  • Таиланд — 1,06 миллиона
  • Китай — 0,96 миллиона
  • Финляндия — 0,59 миллиона

Поездки в страны бывшего СССР составили 13,1 миллиона, или 48,6% от общего числа. Это на 10,6% больше, чем в предыдущем году. В "дальнее зарубежье" было совершено 14 миллионов поездок, что на 27,6% больше, чем в предыдущем году.

Однако стоит учитывать, что данные основаны только на посадочных талонах прямых рейсов, поэтому статистика может быть искажена в странах с крупными пересадочными хабами, так как пассажиры могут быть приписаны к стране въезда, а не к конечному пункту назначения.

Кроме того, список популярных направлений для российских туристов включает в себя и следующие страны (по количеству поездок):

  • Мальдивы — 209 тысяч
  • Шри-Ланка — 197 тысяч
  • Куба — 185 тысяч
  • Индонезия — 160 тысяч.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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