Туристический бум: россияне компенсируют упущенные возможности после пандемии

По информации, предоставленной Пограничной службой ФСБ России, количество поездок в "ближнее зарубежье" за 2023 год увеличилось на 10,6%, а в "дальнее" — на 27,6%. Самые популярные направления для российских туристов в 2023 году были следующими:
Поездки в страны бывшего СССР составили 13,1 миллиона, или 48,6% от общего числа. Это на 10,6% больше, чем в предыдущем году. В "дальнее зарубежье" было совершено 14 миллионов поездок, что на 27,6% больше, чем в предыдущем году.
Однако стоит учитывать, что данные основаны только на посадочных талонах прямых рейсов, поэтому статистика может быть искажена в странах с крупными пересадочными хабами, так как пассажиры могут быть приписаны к стране въезда, а не к конечному пункту назначения.
Кроме того, список популярных направлений для российских туристов включает в себя и следующие страны (по количеству поездок):
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.