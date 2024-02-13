Туристический бум: россияне компенсируют упущенные возможности после пандемии

Топ-10 популярных направлений: где отдыхают российские туристы в 2023 году

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации, предоставленной Пограничной службой ФСБ России, количество поездок в "ближнее зарубежье" за 2023 год увеличилось на 10,6%, а в "дальнее" — на 27,6%. Самые популярные направления для российских туристов в 2023 году были следующими:

Фото: ru.freepik.com

Абхазия — 5,74 миллиона поездок

Турция — 5,61 миллиона

Казахстан — 2,94 миллиона

ОАЭ — 1,72 миллиона

Египет — 1,28 миллиона

Грузия — 1,11 миллиона

Армения — 1,10 миллиона

Таиланд — 1,06 миллиона

Китай — 0,96 миллиона

Финляндия — 0,59 миллиона

Поездки в страны бывшего СССР составили 13,1 миллиона, или 48,6% от общего числа. Это на 10,6% больше, чем в предыдущем году. В "дальнее зарубежье" было совершено 14 миллионов поездок, что на 27,6% больше, чем в предыдущем году.

Однако стоит учитывать, что данные основаны только на посадочных талонах прямых рейсов, поэтому статистика может быть искажена в странах с крупными пересадочными хабами, так как пассажиры могут быть приписаны к стране въезда, а не к конечному пункту назначения.

Кроме того, список популярных направлений для российских туристов включает в себя и следующие страны (по количеству поездок):