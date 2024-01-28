Федор Конюхов собирается пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели

Российский путешественник Федор Конюхов решил отправиться в экспедицию на верблюдах

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Знаменитый путешественник в составе российско-арабской группы начал переход на верблюдах через ОАЭ, проинформировали в пресс-службе Международного центра путешествий Федора Конюхова.

Фото: Openverse by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Путь пройдет через территории Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Рас-эль-Хаймы, Аджмана, Фуджейры и Умм-эль-Кайвейна. Протяжённость маршрута составляет 560 км. Останавливаться караван будет в древних поселениях бедуинов. Верблюды будут перевозить своих пассажиров только в светлое время суток со скоростью 30-40 километров ежедневно. Каждый день путешественники будут делать остановки на закате для отдыха и ночлега. С таким режимом они смогут насладиться красотой песчаных дюн и арабской культурой.

Напомним, что одним из самых значимых достижений Конюхова является установление мирового рекорда в одиночном океанском заплыве на гребном челноке в 2002 году. Он преодолел расстояние свыше 4100 километров, переплыв через Тихий океан с Алушты до Лос-Анджелеса за 46 дней. Конюхов также известен своими путешествиями на велосипеде. Он проехал на этом виде транспорта более 150 тысяч километров, объезжая множество стран, включая Сибирь, Монголию, Южную Америку, Африку и Антарктиду. В ходе этих путешествий он совершил множество незабываемых приключений и показал великолепную физическую выносливость. Кроме этого, Федор Конюхов является писателем и фотографом. Он не только документирует свои экспедиции, но и делится своими впечатлениями и открытиями с миллионами людей через свои книги и посты в социальных сетях. Все эти достижения принесли талантливому человеку мировую известность и уважение, а также сделали его одной из самых знаменитых и влиятельных фигур в области экстремального спорта и путешествий.