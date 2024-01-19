США не хотят пускать туристов из России

Около 40% россиян получают отказ в туристической визе в США

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около 40% россиян получили отказ в получении визы американской категории B1/B2, считающейся туристической, в 2023 году, следует из статистики, опубликованной госдепом США.

Фото: ТАСС by Александра Мудрац

Желающие отдохнуть за океаном возмущены.

"Половине русских перед нами в очереди в визах было отказано", — делятся они в соцсетях.

По сравнению с прошлыми годами российским туристам стало сложнее пройти собеседование — в 2022-м отказников было немногим более 26%. А хуже всего приходится гражданам маленького островного государства Палау — в 100% случаев им было отказано при обращении за визой.

Отказ чаще всего обусловлен подозрениями в миграционных намерениях.

"Многие хотят получить B1/B2 с целью попасть в США и остаться там в надежде легализоваться", — объясняет руководительница визового центра Злата Эрфурт.

По её словам, американские консульства стали рассматривать заявителей намного придирчивее.

Из-за многочисленных отказов поток желающих посетить Америку стал меньше, но вовсе не иссяк. Очереди на запись в консульство огромные: в Ереване — 217 дней, в Бишкеке — 127, в Стамбуле — 346, а в Дубае — 414. В России сейчас получить туристическую визу в США невозможно.