Популярная у россиян страна объявила о независимости от российских туристов

Премьер-министр Черногории объявил о независимости от российских туристов на Всемирном экономическом форуме в Давосе

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Премьер-министр Черногории, Милойко Спайич, вызвал скандал на Всемирном экономическом форуме в Давосе своими заявлениями о том, что страна успешно избавилась от зависимости от российских туристов и готова объявить независимость от российского туристического рынка и инвестиций.

Фото: Wikipedia by Marcin Konsek is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно информации от издания Alo online, премьер-министр отчитался о достижениях в сокращении доли туристов из России и заявил, что страна теперь переориентирована на Евросоюз в инфраструктурных проектах. Он подчеркнул, что российские туристы составляют всего 7-8% от общего числа прибывающих, что, по его мнению, делает страну менее зависимой от России.

Премьер-министр выразил недовольство тем, что российские инвесторы и туристы были доминирующими в предыдущие годы, утверждая, что эта ситуация была несоответствующей географическому положению Черногории и её использованию евро в качестве национальной валюты.

Эксперты отмечают, что заявления премьер-министра содержат элементы шовинизма и вызывают негодование. В 2019 году Черногория показала внушительный прирост по числу российских туристов, и страна входила в топ-15 направлений среди российских туристов.