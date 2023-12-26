Эльбрус закрыли из-за лавинной опасности

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курорт Эльбрус временно закрыт из-за высокой лавинной опасности, сообщает во вторник его официальный телеграм-канал.

Фото: РИА Новости by Алексей Даничев

"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!" — уточняется в предупреждении.

По данным Кабардино-Балкарского управления МЧС России, во избежание самопроизвольного схода накопившийся снег со склонов Эльбруса и Чегета скидывают принудительно. Эльбрусский военизированный противолавинный отряд произвёл семь таких сбросов.

Всего на территории республики начитывается 132 лавиноопасных очага. Угроза лавин сохраняется в горах на высоте больше 2,5 тысячи метров почти везде, особенно в Приэльбрусье.