Курорт Эльбрус временно закрыт из-за высокой лавинной опасности, сообщает во вторник его официальный телеграм-канал.
"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!" — уточняется в предупреждении.
По данным Кабардино-Балкарского управления МЧС России, во избежание самопроизвольного схода накопившийся снег со склонов Эльбруса и Чегета скидывают принудительно. Эльбрусский военизированный противолавинный отряд произвёл семь таких сбросов.
Всего на территории республики начитывается 132 лавиноопасных очага. Угроза лавин сохраняется в горах на высоте больше 2,5 тысячи метров почти везде, особенно в Приэльбрусье.
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