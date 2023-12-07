"Роза Хутор" открывает горнолыжные трассы для катания

5:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

8 декабря на курорте официально стартует горнолыжный сезон 2023/24.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В первую очередь можно будет протестировать трассы, расположенные на северном склоне хребта Аибга с отметки 2320 м., т. е. с Роза Пик, и до 1600 метров над уровнем моря. Для катания планируется открыть трассы "Тритон", "Каскад", "Аибга", "Вираж", "Змейка", "Бумеранг", МОС. Канатные дороги -"Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Стрела", "Сказка", "Кабан", "Квартет" — также начнут работу в зимнем режиме.

В честь старта горнолыжного сезона 8 декабря на "Роза Хутор" пройдут специальные мероприятия. День начнется с первого торжественного спуска с отметки Роза Пик вместе с маскотами — персонажами-талисманами курорта. Праздничную атмосферу поддержат диджей-сеты на высоте 2320 метров над уровнем моря. С 13-00 до 14-00 все желающие смогут побывать на экскурсии от сотрудников проката и ски-сервиса в здании Мзымта двор (Роза Долина), которая позволит познакомиться с тонкостями подготовки и правильного выбора горнолыжного инвентаря.

В этом зимнем сезоне на курорте будут работать 9 пунктов проката, где можно взять в аренду все необходимое для катания на горных лыжах и сноуборде для любого уровня: от новичка до профессионала. Общее количество оборудования составляет более 4-х тысяч комплектов от самых известных мировых брендов: Burton, Jones, Head, Fisher, K2, Rossignol, Lange, Atomic, Salomon, Nidecker. При этом для гостей любого проката доступна возможность протестировать разные модели — обменять оборудование в течении дня (и всего периода катания) в рамках одной категории, а также сменить лыжи на сноуборд и наоборот.

Сотрудники проката помогут быстро подобрать модель и размер снаряжения в зависимости от уровня катания гостя, учтут его индивидуальные пожелания и особенности (рост, размер). Помимо основного оборудования в прокате имеется вся необходимая дополнительная экипировка: одежда, палки, маски, перчатки, защита. Снаряжение проходит ежедневную проверку и обслуживание в ски-сервисах "Роза Хутор", а ботинки и одежда — сушку и дезинфекцию. Также гости, которые пользуются прокатом, могут обратиться в ски-сервис, где им окажут бесплатно любые услуги, например, нанесение парафина или заточку кантов, в течении всего периода катания.

Для удобства в трех самых крупных прокатах — в зданиях Мзымта Двор и Роза Приют — установлена система электронной очереди, которая позволяет с комфортом ожидать приглашения на подбор оборудования. В течение сезона на "Роза Хутор" будут действовать специальные предложения, включая скидку 50% на детское снаряжение и оборудование для вечернего катания. Еще одно преимущество проката — возможность взять оборудование вечером, заплатив только за дневное катание. Такое предложение не только обеспечит бесплатное снаряжение для ночного катания, но и позволит оказаться утром на трассах одним из первых.

В зимнем сезоне 2023/24 курорт "Роза Хутор" вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную, туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп. При этом курорт продолжает совершенствовать их качество. В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга. Более удобными для катания станут трассы Змейка, Тритон, Горизонт (ниже Stash Парка).

Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт "Роза Хутор" с ГК "Альпика-сервис". Подобное решение позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов "Роза Хутор" и ГК "Альпика-сервис" кататься по трассам сразу двух курортов.

Традиционно "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности апре-ски. В ходе зимнего сезона на курорте пройдет и несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов.