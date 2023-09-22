Исследовательница путешествий и генеральный директор медиа-агентства Travel Off Path из Канады, Кэшли Кучеран, выделила два предмета в номере отеля, которые помогут сделать возвращение с отпуска максимально комфортным. Она поделилась этими советами в видео, опубликованном в TikTok.
Эксперт рекомендует брать с собой тапочки и шапочки для душа из гостиничных номеров. Она объясняет, что отели ожидают, что гости заберут с собой тапочки, так как после их использования повторное использование невозможно. Кроме того, Кэшли советует забирать мини-флаконы с шампунем, кондиционером, лосьонами, а также пакетики с чаем и кофе.
Тапочки следует уложить в ручную кладь для удобства во время перелета. Они более просторные и удобные, чем обычная обувь, особенно в условиях изменения давления воздуха, которое может вызвать отек ног. Кроме того, они защитят от грязи, которая может скопиться на полу или в проходе в самолете.
Шапочки для душа, по мнению эксперта, необходимы не столько для защиты волос, сколько для оберегания одежды и обуви. Они помогут избежать соприкосновения грязной обуви с другой одеждой, особенно при переодевании в аэропорту перед упаковкой в багаж.
Советы Кэшли были хорошо приняты в комментариях к видео, и многие поделились своими опытом и лайфхаками для комфортных путешествий.
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