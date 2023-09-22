Туристам назвали две вещи в номере отеля, которые нужно и можно забирать себе

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследовательница путешествий и генеральный директор медиа-агентства Travel Off Path из Канады, Кэшли Кучеран, выделила два предмета в номере отеля, которые помогут сделать возвращение с отпуска максимально комфортным. Она поделилась этими советами в видео, опубликованном в TikTok.

Фото: Openverse

Эксперт рекомендует брать с собой тапочки и шапочки для душа из гостиничных номеров. Она объясняет, что отели ожидают, что гости заберут с собой тапочки, так как после их использования повторное использование невозможно. Кроме того, Кэшли советует забирать мини-флаконы с шампунем, кондиционером, лосьонами, а также пакетики с чаем и кофе.

Тапочки следует уложить в ручную кладь для удобства во время перелета. Они более просторные и удобные, чем обычная обувь, особенно в условиях изменения давления воздуха, которое может вызвать отек ног. Кроме того, они защитят от грязи, которая может скопиться на полу или в проходе в самолете.

Шапочки для душа, по мнению эксперта, необходимы не столько для защиты волос, сколько для оберегания одежды и обуви. Они помогут избежать соприкосновения грязной обуви с другой одеждой, особенно при переодевании в аэропорту перед упаковкой в багаж.

Советы Кэшли были хорошо приняты в комментариях к видео, и многие поделились своими опытом и лайфхаками для комфортных путешествий.

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