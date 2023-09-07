Двое россиян ушли в кругосветку на катамаране и чуть не стали жертвами акул

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Сибири решили совершить кругосветное путешествие на надувном катамаране. Во время экспедиции в Тихом океане их атаковали акулы, и морякам пришлось сражаться с хищниками и вызывать помощь, подав сигнал SOS.

Фото: openverse.org

Первая атака акул произошла 4 сентября, когда акулы откусили левый баллон катамарана, заставив его погрузиться под воду. Путешественникам пришлось держаться на поверхности поврежденного судна почти сутки, пройдя при этом около 100 миль.

Второе нападение акул случилось около 23 часов 5 сентября, когда хищники прокусили правый баллон катамарана, что привело к его тонущему состоянию. В этот момент экипаж подал сигнал SOS.

Спасательная служба Австралии получила сигнал о бедствии и отправила сухогруз Dugong Ace, который спас моряков. Но из-за отсутствия средств для поднятия поврежденного катамарана на борт сухогруза, он был оставлен в море.

Спасенных моряков доставят в австралийский город Брисбен, и команда планирует продолжить свою экспедицию, искать новое судно и продолжать свой кругосветный путь. Эта кругосветная экспедиция была организована томским отделением Российского географического общества, и ее участники следуют по маршруту первых русских кругосветных мореплавателей, Ивана Крузенштерна и Фаддея Беллинсгаузена.

Путешествие началось 1 июля 2021 года из Санкт-Петербурга, и на борту судна находились Евгений Ковалевский, Станислав Березкин, матрос Егор Музилеев и чихуахуа Пасока. Они планировали обойти весь земной шар, посетить более 40 стран и установить несколько мировых рекордов в непрерывном плавании на надувных судах.

Маршрут путешествия включает в себя Финляндию, Польшу, Швецию, Данию, Голландию, Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, Канарские острова, переход через Атлантический океан, Южную Америку, Полинезию, Микронезию, Филиппины, Индонезию, Индийский океан, Атлантический океан, Южную Африку, Намибию, Португалию и вновь Великобританию. Участники описывали свой распорядок дня как непрерывно занятый рутиной, включающей сон, еду, приготовление пищи, уборку, навигацию, ремонт судна и многое другое. Экспедиция столкнулась с различными вызовами, включая атаку акул и сильный шторм, но моряки продолжают свой путь, несмотря на все трудности.

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