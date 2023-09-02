Российские туристы пожаловались на фекалии в Черном море

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы в Сочи выразили своё недовольство из-за необычного поведения некоторых семей и пожилых людей. Конфликтность, грубость и игнорирование гигиенических норм привели к выкрикам, шуму и даже случаям фекалий, попавших в Чёрное море, как сообщает портал "Федерал Пресс".

Фото: openverse

Некоторые туристы в Сочи не соблюдают гигиенические стандарты, что вызывает негодование у других отдыхающих.

Один из свидетелей таких событий рассказал, что "маленьким детям разрешают какать в море, а затем моют их прямо там. Старшие дети даже пьют морскую воду, что иногда приводит к походу в больницу".

Проблема антисанитарии усугубляется тем, что вблизи пляжей регулярно сливаются нечистоты, несмотря на начатые уголовные дела против таких нарушителей.

Туристы также жалуются на конфликты, особенно среди семей, а также на поведение родителей, которые не только критикуют и отчитывают своих собственных детей, но и создают напряженную обстановку на пляжах.

По словам свидетелей, "многие ссорятся на море, женщины ругают детей громко и диктуют им, что делать".

Даже случаи, когда родители берут своих малолетних детей в море в жару и потом кричат на них из-за капризов, не редкость.

Пожилые тоже бывают грубыми, иногда требуя больше места или указывая другим, как вести себя. Эти конфликты и нарушения гигиенических норм вызывают беспокойство среди туристов, которые приехали в Сочи, чтобы отдохнуть и расслабиться.

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