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Эксперт Барзыкин рассказал, как в Грузии на самом деле относятся к российским туристам

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Туризм

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал протесты в Грузии по поводу захода круизного лайнера Astoria Grande с россиянами в порт Батуми. Эксперт отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что не нужно делать никаких негативных выводов, касающихся туристов из РФ этой стране.

Эксперт Барзыкин рассказал, как в Грузии на самом деле относятся к российским туристам
Фото: pixabay.com

Барзыкина заявил, что турпоток в Грузию увеличивается. А это говорит о том, что путешественников всё устраивает: и приём со стороны местных жителей, и цены.

"Разные события случаются не только в Грузии, но и в других странах. Судя по тому, как принимают наших туристов, абсолютное большинство им рады", — заключил собеседник издания.

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Акция протеста в Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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