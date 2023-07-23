Турпром: Скоро туристы в космосе займутся сексом, но им предсказали фиаско

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы смогут попытаться заняться сексом в космосе уже в течение следующего десятилетия — такое заявление сделали в компании Virgin Galactic, которая продвигает частный космический туризм, пишет Турпром.

Фото: medium. com

Однако, согласно мнению экспертов, опрошенных британской газетой The Sun по столь деликатному поводу, вероятность успеха у них невелика. Как утверждают специалисты, свой "Mile High Club" (общество любителей заниматься сексом в самолёте) в космосе появится только тогда, когда на орбиту будут запущены частные ракеты.

Профессор Дэвид Каллен дал такую оценку ситуации:

"Исходя из различных мотивов космических туристов и предстоящих разработок космических аппаратов… мы пришли к выводу, что секс в космосе, вероятно, произойдет в ближайшие десять лет". "Но, ребята, это может оказаться неудачей. Отсутствие гравитации ограничит кровоснабжение, необходимое в процессе для вашего органа. В космосе нет гравитации, которая могла бы направить кровь в нижнюю часть тела. Вместо этого кровь будет идти к груди и голове", — заявила космический эксперт из НАСА Лори Меггс.

Женщины, в свою очередь, должны будут опасаться последствий.

"Необходимы исследования того, что может произойти с зачатием в космосе, но такие исследования не проводились, и риски велики. Даже если туристы будут использовать противозачаточные средства, это может не сработать. Кроме того, можно предположить высокие риски внематочной беременности и аномалий развития эмбрионов", — заявил профессор Каллен из Крэнфилдского университета.

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