Футболист Бернард Бериша рассекретил дорогостоящий подарок от Рамзана Кадырова

Футболист "Ахмата" Бериша рассказал о самом значимом подарке от Рамзана Кадырова

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша ответил на вопрос журналистов о подарке, полученном от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который является спонсором команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Бериша сообщил, что хотя он пока ещё не посетил резиденцию Кадырова, он надеется, что в будущем у него будет возможность это сделать.

В то же время спортсмен признал, что самым важным подарком от Кадырова была машина, которую он получил ранее. Он дал понять, что это был ценный и заметный жест.

"Я не был в резиденции Рамзана Кадырова. Но, иншаллах, надеюсь, скоро удастся посетить. Самый значимый подарок от него — машина, которую мне ранее подарили. Марка? Секрет", — сказал Бериша с улыбкой в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

На протяжении текущего сезона Бернард Бериша проявил себя как важный игрок "Ахмата", проведя 26 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста. Его выступления вызывают признание среди болельщиков и позволяют ему оставаться ключевым игроком команды.