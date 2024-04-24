Аршавин заявил, что видит тренером московского "Спартака" Карпина

Аршавин: вижу Валерия Карпина тренером "Спартака", но это малореально

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок сборной России по футболу и фк "Зенит" Андрей Аршавин сказал, что на посту главного тренера московского "Спартака" хотел бы видеть Валерия Карпина.

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Также он отметил, что после прихода нового тренера состав клуба претерпит изменения.

"Кого вижу новым тренером "Спартака"? Из всех, кого я знаю, — Карпина. Но это малореально. Удивлюсь ли если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного", — цитирует спортсмена портал "СЭ".

Аршавин уверен, что клубу не обязательно нужен русский тренер, можно выбрать и иностранца.