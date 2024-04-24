Аршавин заявил, что видит тренером московского "Спартака" Карпина

Бывший игрок сборной России по футболу и фк "Зенит" Андрей Аршавин сказал, что на посту главного тренера московского "Спартака" хотел бы видеть Валерия Карпина.
Также он отметил, что после прихода нового тренера состав клуба претерпит изменения.
"Кого вижу новым тренером "Спартака"? Из всех, кого я знаю, — Карпина. Но это малореально. Удивлюсь ли если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного", — цитирует спортсмена портал "СЭ".
Аршавин уверен, что клубу не обязательно нужен русский тренер, можно выбрать и иностранца.
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