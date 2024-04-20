Раскрыты секреты хорошей формы известных турецких актёров

2:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известные турецкие актеры, чтобы поддерживать отличную физическую форму, которую они часто демонстрируют в кадре, активно занимаются спортом и следят за питанием.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актер Мерт Рамазан Демир прославился благодаря роли Ферита в нашумевшем сериале "Зимородок". С детства он увлекался футболом и баскетболом, а в 17 лет он ушёл в творчество и стал изучать актёрское мастерство. Сам актёр признаётся, что очень любит вкусно поесть, но излишества позволяет себе редко, спорт же остался в его жизни, при этом он занимается разными видами.

Звездой 33-летнего актёра Акына Акынёзю сделала главная роль Мирана в сериале "Ветреный". Когда-то давно со спортом он совсем не дружил, к 18 годам он весил 120 килограммов. Из-за этого Акын решил начал тренироваться. Большими усилиями он сбросил лишних 50 кг. Сейчас он тренируется почти каждый день, много плавает.

Следующий герой — Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". Актер до популярности подрабатывал охранником, чтобы оплатить жильё и курсы актёрского мастерства. Спорт стал настоящей страстью актёра.

Каждое утро он тренируется в зале, дома планирует установить стену для своего нового увлечения — скалолазания. Керем считает, что спорт может исцелить от депрессии.

"Я тренируюсь два раза в день. Бокс утром, тренировка всего тела во второй половине дня. Оба сеанса длятся примерно полтора-два часа. Иногда я боксирую по утрам и бегаю по вечерам. Пилатес также вошел в мой распорядок дня, что я считаю очень важным. Стараюсь тренироваться в таком темпе пять дней в неделю. А ещё физиотерапия и массаж", — цитирует актера портал "Чемпионат".

Добавим, что увлечение спортом сподвигло Бюрсина создать специальную авторскую программу в спортивном приложении.