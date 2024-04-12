Норвежский комментатор: русские не заслуживают доверия, когда речь идёт о допинг-тестах

Норвежский журналист Сальтведт считает, что российским допинг-тестам нельзя доверять

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Журналист и комментатор телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт высказал своё мнение о том, что российского спортсмена Александра Большунова чаще других проверяли на допинг в январе и феврале 2024 года.

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Норвежец считает, что русские стараются обелить Большунова посредством таких проверок, которые, по мнению журналиста, являются неэффективными. Сальтведт сомневается в честности российских спортсменов, особенно когда дело касается допинг-тестирования на их собственной территории.

"Я думаю, что эти попытки прославить Большунова непродуктивны… Они тестируют тех звёздных спортсменов, которых нужно, и получают нужные результаты. Русские не заслуживают доверия, когда речь идёт о допинг-тестах на их собственной территории", — сказал Сальтведт, слова которого приводит Fondo Italia.

Сальтведт также отмечает, что после скандала на Олимпийских играх в Сочи доверие к российским спортсменам сильно упало. А сейчас россиян подозревают ещё больше потому, что им запрещено принимать участие в международных стартах, добавил норвежец.

Стоит отметить, что Александр Большунов в январе и феврале 2024 года был проверен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) пять раз. Он был подвергнут проверкам чаще, чем другие спортсмены. Также в это время проверки РУСАДА прошли лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова и Елизавета Пантрина, а также легкоатлет Константин Крылов.