Главный тренер сборной России по футболу Валерий Капин поделился своими выводами после матча с Сербией

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Валерий Карпин, который занимает пост главного тренера сборной России по футболу, поделился с Известиями итогами товарищеского матча с сербской сборной.

Фото: soccer.ru by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Карпин рассказал, что не рассматривает игру как с позиции "лучшего матча сборной", так как на равных играли лишь первые 20 минут, а после был удален игрок команды Сербии. Но он похвалил российскую команду, так как они продолжали играть сосредоточено, вдумчиво, несмотря на преимущество перед противниками. Но тренер считает, что удалять Гайича, хоть это и было в рамках правил, не стоило. Ведь так можно было провести игру на равных и больше узнать о команде Сербии

Отталкиваясь от результата, а мы напомним, что в конечном счете игру выиграла сборная России со счетом 4:0, тренер сказал, что матч прошел на пятерку, ведь "Сербия — серьезный противник".

Карпин сказал, что главный вывод по итогам матча с сербами — это работа команды. На этом матче тренерский состав посмотрел, как ребята играют вместе, как они усваивают информацию.

Тренер поделился с изданием и расстановкой команды. На вопрос о том, почему Даниила Хлусевича поставили на левом фланге, хотя он правша, Карпин сказал, что и в родной команде игрок стоит на той же позиции. Он универсал. И про расстановку других игроков главный тренер сборной отвечал аналогично. Футболисты играли в своих клубах или с других матчах сборных на этих позициях, поэтому в них он был уверен.

Карпин сказал, что самой большой проблемой является центр обороны. Он объяснил это тем, что в РПЛ мало центральных защитников, которые могут сыграть за сборную России.

РОССИЯ – СЕРБИЯ: ОБЗОР МАТЧА | HIGHLIGHTS RUSSIA – SERBIA