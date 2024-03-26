Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские заводы от атак БПЛА защитят ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2"
Потерявшим имущество при теракте в "Крокусе" бизнесменам выплатят компенсацию
Отдыхавший на Гоа пенсионер решил искупаться с женой в море и не выжил
В США рухнул мост Фрэнсиса Скотта из-за столкновения с судном
От запаха из раковины поможет газировка, посоветовали домохозяйкам
Жеральд Дарманен сообщил о беспрецедентном уровне террористической угрозы
Московский планетарий анонсировал на ночь с 21 на 22 апреля пик Лирид
Как правильно обрезать малину весной
Спасительную дверь из "Титаника" продали на аукционе "Сокровища планеты Голливуд"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Капин поделился своими выводами после матча с Сербией

1:41
Спорт

Валерий Карпин, который занимает пост главного тренера сборной России по футболу, поделился с Известиями итогами товарищеского матча с сербской сборной.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Капин поделился своими выводами после матча с Сербией
Фото: soccer.ru by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Карпин рассказал, что не рассматривает игру как с позиции "лучшего матча сборной", так как на равных играли лишь первые 20 минут, а после был удален игрок команды Сербии. Но он похвалил российскую команду, так как они продолжали играть сосредоточено, вдумчиво, несмотря на преимущество перед противниками. Но тренер считает, что удалять Гайича, хоть это и было в рамках правил, не стоило. Ведь так можно было провести игру на равных и больше узнать о команде Сербии

Отталкиваясь от результата, а мы напомним, что в конечном счете игру выиграла сборная России со счетом 4:0, тренер сказал, что матч прошел на пятерку, ведь "Сербия — серьезный противник".

Карпин сказал, что главный вывод по итогам матча с сербами — это работа команды. На этом матче тренерский состав посмотрел, как ребята играют вместе, как они усваивают информацию.

Тренер поделился с изданием и расстановкой команды. На вопрос о том, почему Даниила Хлусевича поставили на левом фланге, хотя он правша, Карпин сказал, что и в родной команде игрок стоит на той же позиции. Он универсал. И про расстановку других игроков главный тренер сборной отвечал аналогично. Футболисты играли в своих клубах или с других матчах сборных на этих позициях, поэтому в них он был уверен.

Карпин сказал, что самой большой проблемой является центр обороны. Он объяснил это тем, что в РПЛ мало центральных защитников, которые могут сыграть за сборную России.

РОССИЯ – СЕРБИЯ: ОБЗОР МАТЧА | HIGHLIGHTS RUSSIA – SERBIA
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
В Киеве уничтожены ЗРК Patriot, армия России наступает на Клещеевку Дмитрий Плотников Юристы Брикульский и Шахрай считают вероятным возвращение расстрелов в России Олег Володин Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Последние материалы
Политолог Нандан Унникришнан: Индия станет новой супердержавой
Жители Земли могут увидеть гибель звезды Бетельгейзе
СМИ "Интерфакс": "Крокус Сити Холл" застрахован в "Ингосстрахе"
Пять распространённых заблуждений о покупке подержанных автомобилей: что стоит знать
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
Следствие просит о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка* по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году
Какие травяные чаи помогут при простуде
Как действовать при пожаре в торговом центре  
Спрей с морской водой и имбирный чай: как еще поддержать иммунитет в сезон простуд
Кинологи ответили, чему стоит научить щенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников