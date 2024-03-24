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Почему может быть неприятно выполнять обычные приседания: объяснил фитнес-тренер

Фитнес-тренер объяснил, почему обычные приседания могут вызывать дискомфорт

0:46
Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, что причины дискомфорта при выполнении простых приседаний могут быть разными.

Фитнес-тренер объяснил, почему обычные приседания могут вызывать дискомфорт
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист объяснил, что упражнение не рекомендуется людям, которым запрещено выполнять приседания по медицинским рекомендациям.

Если при выполнении этого упражнения возникает дискомфорт, вероятно, вы делаете его неправильно, подбираете слишком большой вес, недостаточно разминаетесь или у вас наблюдается комбинация всех этих факторов.

Карпов также отметил, что классическое приседание считается одним из самых эффективных упражнений для мышц бедер и ягодиц. Он рекомендует обратиться за помощью к тренеру или специалисту, чтобы научиться правильно выполнять приседания и избежать возможных травм.

Болят колени в приседаниях? Вы делаете это неправильно! Техника приседаний Как приседать правильно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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