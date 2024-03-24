Почему может быть неприятно выполнять обычные приседания: объяснил фитнес-тренер

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, что причины дискомфорта при выполнении простых приседаний могут быть разными.
Специалист объяснил, что упражнение не рекомендуется людям, которым запрещено выполнять приседания по медицинским рекомендациям.
Если при выполнении этого упражнения возникает дискомфорт, вероятно, вы делаете его неправильно, подбираете слишком большой вес, недостаточно разминаетесь или у вас наблюдается комбинация всех этих факторов.
Карпов также отметил, что классическое приседание считается одним из самых эффективных упражнений для мышц бедер и ягодиц. Он рекомендует обратиться за помощью к тренеру или специалисту, чтобы научиться правильно выполнять приседания и избежать возможных травм.
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