Правильное дыхание и поддержание тонуса: концепция оксисайз поможет сделать ваши тренировки эффективнее

Ноу-хау в области спорта: оксисайз

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Вместе с экспертом в области дыхательных гимнастик, инструктором Антониной Кравец, учимся основам дыхательной гимнастики.

Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дыхательные упражнения представляют собой методику брюшного дыхания, сочетающуюся с выполнением специальных упражнений.

Оксисайз — это авторская методика дыхания, разработанная американкой Джил Джонсон, основанная на сочетании непрерывного диафрагмального дыхания с физическими упражнениями. В этой технике нужно дышать носом и животом. Таким образом проходит один цикл дыхания, приходящийся на одно упражнение.

Основной принцип оксисайза заключается в активации кислорода в нашем теле с помощью специальных упражнений. Каждое из упражнений направлено на интенсивное дыхание и активное использование мышц. Оксисайз позволяет не только достичь хорошей физической формы, но и оказывает положительное влияние на внутренние органы.

Один из базовых элементов оксисайза — глубокое дыхание. Для его осуществления необходимо принять вертикальное положение тела, расслабиться и начать интенсивно вдыхать и выдыхать воздух.

Особое внимание стоит уделить выдохам, так как они способствуют полному очищению лёгких от углекислого газа и насыщению организма кислородом.

Перед дыхательными тренировками рекомендуется консультация специалиста, чтобы исключить противопоказания. К одним из них относятся: высокое артериальное давление, эпилепсия, беременность и др. Будьте здоровы!