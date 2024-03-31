Правильное дыхание и поддержание тонуса: концепция оксисайз поможет сделать ваши тренировки эффективнее

Вместе с экспертом в области дыхательных гимнастик, инструктором Антониной Кравец, учимся основам дыхательной гимнастики.
Дыхательные упражнения представляют собой методику брюшного дыхания, сочетающуюся с выполнением специальных упражнений.
Оксисайз — это авторская методика дыхания, разработанная американкой Джил Джонсон, основанная на сочетании непрерывного диафрагмального дыхания с физическими упражнениями. В этой технике нужно дышать носом и животом. Таким образом проходит один цикл дыхания, приходящийся на одно упражнение.
Основной принцип оксисайза заключается в активации кислорода в нашем теле с помощью специальных упражнений. Каждое из упражнений направлено на интенсивное дыхание и активное использование мышц. Оксисайз позволяет не только достичь хорошей физической формы, но и оказывает положительное влияние на внутренние органы.
Один из базовых элементов оксисайза — глубокое дыхание. Для его осуществления необходимо принять вертикальное положение тела, расслабиться и начать интенсивно вдыхать и выдыхать воздух.
Особое внимание стоит уделить выдохам, так как они способствуют полному очищению лёгких от углекислого газа и насыщению организма кислородом.
Перед дыхательными тренировками рекомендуется консультация специалиста, чтобы исключить противопоказания. К одним из них относятся: высокое артериальное давление, эпилепсия, беременность и др. Будьте здоровы!
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.