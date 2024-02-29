Теннисистка Петрова назвала главного соперника Медведева в борьбе за звание первой ракетки мира

Теннисистка Петрова уверена, что Медведев — основной соперник Синнера за звание первой ракетки мира

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, выразила своё мнение относительно перспектив россиянина Даниила Медведева в текущем сезоне и его возможности вернуться на вершину рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Спортсменка заявила, что считает это возможным и указала на одного серьёзного соперника, которого Медведеву придется победить. По мнению Петровой, Даниил Медведев имеет все шансы вернуться на первую строчку.

Эксперт отметила, что Новак Джокович уже начинает быть победимым, а с другими участниками становится ясно, что они могут победить его. Она также отметила, что Карлос Алькарас, недавно привлекший к себе всеобщее внимание, не показывает ожидаемой стабильности.

Однако Петрова считает, что единственный серьезный соперник, способный помешать Медведеву, — это Янник Синнер.

"Мне кажется, сейчас единственный, кто может помешать Дане занять первую строчку, — Синнер. Он невероятно отыграл концовку прошлого сезона и в Итоговом турнире показал, что готов выйти на иной уровень. И в этом сезоне он продолжает радовать всех своей игрой. Если в течение года он будет играть так же и без травм, то Дане придется с ним побороться", — сказала Петрова.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах, несмотря на то, что был впереди после двух первых сетов, напоминает Газета.Ru.

Это третье поражение Медведева в финале турнира Australian Open. В прошлом сезоне Медведев имел отличные результаты, включая победу на нескольких турнирах, таких как в Риме, Майами, Дубае, Дохе и Роттердаме.