Роналду объяснил, почему сделал неприличный жест в сторону фанатов после игры с "Аль-Шабабом"

Футболист Роналду не считает позорным свой неприличный жест в сторону фанатов

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал свой неприличный жест, который он сделал в сторону фанатов после матча с "Аль-Шабабом". Матч завершился со счётом 3:2 в пользу "Аль-Насра".

Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По словам Роналду, его эмоциональный жест символизирует силу и победу, и из-за этого он не испытывает никакого стыда.

Футболист объяснил, что подобные жесты встречаются довольно часто в Европе.

"Я уважаю все клубы. Мой жест на эмоциях выражает силу и победу, это не позорно. Мы привыкли к подобному в Европе", — сказал Роналду, которого цитирует арабское СМИ Ariyadhiah.

В текущем сезоне в саудовской Про-Лиге 38-летний Роналду сыграл в 20 матчах, забив в них 22 гола и сделав 9 результативных передач. Кроме того, он провёл три игры и забил четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. В Лиге чемпионов АФК футболист забил пять голов в шести матчах.

Всего в 2023 году Роналду отличился 54 голами, получив звание лучшего бомбардира года в мире.