Роналду обошёл месси по размеру доходов: названы самые высокооплачиваемые футболисты

В число самых высокооплачиваемых футболистов вошли Роналду, Месси, Неймар

3:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

В последнее время клубы из Саудовской Аравии немного нарушили финансовое равновесие в футбольном мире и привлекли к себе несколько известных игроков. Сейчас 4 из 10 самых высокооплачиваемых футболистов играют на Аравийском полуострове, в то время как из АПЛ в этот рейтинг вошли всего лишь 3 игрока, согласно данным The Sun. Детали рассказываются в материале "МК-Спорт". В топ-10 попало всего 3 игрока из АПЛ.

Фото: copa2014.gov by Danilo Borges/copa2014.gov.br Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Харри Кейн — €33,1 млн. 30-летний спортсмен серьёзно увеличил свою зарплату после перехода в "Баварию" летом. Он теперь капитан сборной Англии и зарабатывает около 485 тыс. евро в неделю, что позволило ему приобрести особняк стоимостью 35 миллионов евро в пригороде Мюнхена.

Кевин Де Брюйне — €35,9 млн. Лидер "Манчестер Сити" в настоящее время ведёт переговоры о новом контракте. Бельгиец, подписавший контракт на 510 тыс. евро в неделю в 2021 году, планирует провести десять лет в клубе, если отработает весь контракт.

Садио Мане — €47,9 млн. Бывшая звезда "Ливерпуля" перебралась в "Аль-Наср" в прошлом году. Мане зарабатывает около 650 тыс. евро в неделю.

Мохамед Салах — €48,8 млн. Став иконой "Ливерпуля", Салах получает около 410 тыс. евро в неделю по контракту с клубом. Его партнёрство с Adidas также приносит ему дополнительные доходы.

Эрлинг Холанд — €53,4 млн. 23-летний спортсмен, кроме контракта с "Сити", также подписал выгодный спонсорский договор с Nike. В этом году норвежец стал лицом видеоигры EA Sports FC 24.

Карим Бензема — €97,7 млн. "Аль-Иттихад" привлёк Бензема из "Реала" годовой зарплатой в почти 100 миллионов евро. Однако, кажется, француз не чувствует полного счастья в Саудовской Аравии и может скоро покинуть топ-10 заработков.

Килиан Мбаппе — €101,4 млн. 25-летний спортсмен подписал гигантский контракт с "Пари Сен-Жермен" в 2022 году. Сейчас "Реал Мадрид", вероятно, готов предложить ему ещё большую зарплату, чтобы привлечь его летом 2024 года.

Неймар — €103,1 млн. Он покинул "ПСЖ", перейдя в "Аль-Хиляль" с заработком в 2 миллиона евро в неделю. Кроме того, бразилец получил 8 автомобилей и покрытие всех расходов в выходные дни.

Лионель Месси — €124,5 млн. 36-летний спортсмен подписал контракт с "Интер Майами" летом, получив не только деньги, но и часть акций клуба. Его базовая зарплата около 45 миллионов евро, что больше 115 миллионов евро за год.

Криштиану Роналду — €239,7 млн. 38-летний спортсмен лидирует благодаря заработку в "Аль-Наср" около 192 миллионов евро в год. Бывший игрок "Реала" также зарабатывает дополнительно около 57 миллионов евро за проекты вне футбольного поля.

Когда Криштиану Роналду завершит карьеру?