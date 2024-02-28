Руководство "Барселоны" просит Хави один сезон еще поработать в клубе

Президент футбольного клуба "Барселона" попросил Хави остаться в команде

0:30 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Еще на один сезон просят руководители испанской "Барселоны" остаться главного тренера Хави.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Президенту "Барселоны" Жоану Лапорта и вице-президенту Рафу Юсте нравится работа тренера. Однако Хави уже объявил, что после завершения сезона покинет команду. Он начал тренировать "Барселону" в ноябре 2021 года. Руководство неофициально, но в то же время искренне и решительно, сообщило Хави о желании продлить сотрудничество еще на один сезон.