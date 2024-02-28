Руководство "Барселоны" просит Хави один сезон еще поработать в клубе

Еще на один сезон просят руководители испанской "Барселоны" остаться главного тренера Хави.
Президенту "Барселоны" Жоану Лапорта и вице-президенту Рафу Юсте нравится работа тренера. Однако Хави уже объявил, что после завершения сезона покинет команду. Он начал тренировать "Барселону" в ноябре 2021 года. Руководство неофициально, но в то же время искренне и решительно, сообщило Хави о желании продлить сотрудничество еще на один сезон.
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