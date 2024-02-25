Исторический поединок на льду Байкала: Герои России против легенд хоккея

Резюме текста: На озере Байкал состоялся товарищеский хоккейный матч между сборной Правительства Иркутской области и командой звезд мирового спорта и Героев России. Капитаном команды гостей стал легендарный хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Мероприятие собрало известных хоккеистов и четырех Героев России. Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул значение матча как символа дружбы и сохранения экологии Байкала. Счет игры завершился вничью 8:8, а Фетисов отметил важность поддержки болельщиков на озере Байкале.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.