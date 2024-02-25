Исторический поединок на льду Байкала: Герои России против легенд хоккея

Герои России и знаменитые хоккеисты встретили День защитника Отечества на Байкале

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Резюме текста: На озере Байкал состоялся товарищеский хоккейный матч между сборной Правительства Иркутской области и командой звезд мирового спорта и Героев России. Капитаном команды гостей стал легендарный хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Мероприятие собрало известных хоккеистов и четырех Героев России. Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул значение матча как символа дружбы и сохранения экологии Байкала. Счет игры завершился вничью 8:8, а Фетисов отметил важность поддержки болельщиков на озере Байкале.