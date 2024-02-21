Михаил Кержаков объяснил, по какой причине его брат Александр не уезжает из Сербии

Михаил Кержаков рассказал, почему его брат до сих пор живёт в Сербии

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, по какой причине его брат Александр не меняет место жительства и по-прежнему живёт в Сербии.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Рыбакова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Александр Кержаков остался жить в Сербии из-за того, что его сын учится там в местной школе, и они с братом решили ничего не менять в этом вопросе.

"Мой брат живёт в Сербии, так как его сын учится в местной школе. Решили ничего не менять. Поэтому пока там. Разочарования от работы тренером у него не наступило. Он просто горит этим", — сказал Михаил Кержаков в беседе с "Чемпионатом".

Вратарь "Зенита" также подчеркнул, что у брата нет разочарования от работы тренером, так как он полностью предан этой тому, что сейчас делает.

Известно, что в ноябре прошлого года Александр был уволен из сербского клуба "Спартак".

Михаил Кержаков отметил, что не назовет текущую ситуацию чёрной полосой, это, по его мнению, скорее опыт, который в будущем сменится на что-то позитивное. Он уверен, что у брата есть предложения и что скоро настанет более удачный период.

На вопрос о том, согласится ли Михаил войти в тренерский штаб своего брата, он ответил, что, вероятнее всего, откажется от этой идеи. Однако он добавил, что в случае крайней необходимости он обязательно поможет своему брату, ведь как он может не поддержать его в трудную минуту.