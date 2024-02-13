Приложение Adidas Running прекращает работу на территории России

Adidas Running ушёл из России

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Популярное приложение для пробежек Adidas Running прекращает свою работу в России, сообщает РИА Новости. Учетные записи будут удалены в конце марта, а в App Store и Google Play оно недоступно уже сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by Singlespeedfahrer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При попытке найти приложение появляется сообщение: "Ищете приложение Adidas Running: Run Tracker? Оно недоступно в вашем регионе". При попытке его использования появляется следующее уведомление: "Мы вынуждены прекратить поддержку приложения в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 года".

Напомним, что в октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении деятельности в России. Позже стало известно, что помещения, которые ранее занимал немецкий бренд, сейчас арендует онлайн-компания Lamoda.