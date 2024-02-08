Доволен подготовкой: автогонщик Пьер Гасли рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона

Французский автогонщик Пьер Гасли рассказал, что прошлый год многому научил его команду

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На презентации Alpine A524 Пьер Гасли поделился своими ожидания от предстоящего сезона. Он отметил, что остался доволен своей подготовкой. Тренироваться спортсмен начал уже 2 января в лагере в Дубае. Там он встретил многих известных спортсменов. Сейчас Гасли чувствует себя отлично.

Фото: Own work by Alberto-g-rovi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Спортсмен рассказал о том, что чувствует, начиная свой второй сезон в Alpine.

"Должен сказать, что сейчас чувствую себя более комфортно, чем 12 месяцев назад. Я хорошо знаю всех в команде, знаю все процессы, понимаю, как добиться максимума от себя и своего окружения", рассказал он.

Гасли уверен в своей команде, прошлый год многому её научил. Он уверен, что начало сезона будет отличным, и он сможет полностью использовать потенциал команды, передаёт f1news.ru.

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