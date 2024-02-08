Доволен подготовкой: автогонщик Пьер Гасли рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона

На презентации Alpine A524 Пьер Гасли поделился своими ожидания от предстоящего сезона. Он отметил, что остался доволен своей подготовкой. Тренироваться спортсмен начал уже 2 января в лагере в Дубае. Там он встретил многих известных спортсменов. Сейчас Гасли чувствует себя отлично.
Спортсмен рассказал о том, что чувствует, начиная свой второй сезон в Alpine.
"Должен сказать, что сейчас чувствую себя более комфортно, чем 12 месяцев назад. Я хорошо знаю всех в команде, знаю все процессы, понимаю, как добиться максимума от себя и своего окружения", рассказал он.
Гасли уверен в своей команде, прошлый год многому её научил. Он уверен, что начало сезона будет отличным, и он сможет полностью использовать потенциал команды, передаёт f1news.ru.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.