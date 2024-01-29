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Развенчаны два распространённых мифа, связанные с появлением целлюлита у женщин

Онлайн-тренер Эшли Кинг развеяла два популярных мифа, связанных с целлюлитом у женщин

1:39
Спорт

Личный онлайн-тренер и тренер по ответственности Эшли Кинг развеяла два распространенных мифа, связанных с появлением целлюлита у женщин.

Онлайн-тренер Эшли Кинг развеяла два популярных мифа, связанных с целлюлитом у женщин
Фото: https://trucchi.tv/cellulite-cose-cause-rimedi/

Эксперт заверила в том, что у нас есть возможность что-то предпринять, особенно когда дело касается самых проблемных участков, таких как ноги и ягодицы.

Миф 1: больше кардио поможет избавиться от целлюлита. Правда: Нет! Конечно, кардио-упражнения важны в нашей фитнес-программе, однако только они не приведут к желаемым результатам в борьбе с целлюлитом.

Слишком много кардио может оказаться контрпродуктивным, поскольку приводит к потере мышц, необходимых для укрепления проблемных зон. Это может усилить проявления целлюлита и придать внешнему виду "слоя". Тренер советует сосредоточиться на укреплении и наращивании основных мышц.

Например, нужны упражнения, направленные на поднятие ягодиц, то есть для укрепления ягодичных мышц и подколенных сухожилий. Нужна прочная мышечная основа, чтобы поддерживать ноги и ягодицы, и уменьшить проявления целлюлита.

Миф 2: целлюлит — генетическая проблема, и ничего нельзя сделать. Правда: хотя генетика может влиять на некоторые участки нашего тела, это не означает, что мы бессильны перед целлюлитом.

Целлюлит — результат малоподвижного образа жизни и неправильного питания, что приводит к набору веса и потере мышечной массы. Но лучший способ противостоять целлюлиту — заменить его упругими, подтянутыми мышцами. Тренер советует прекратить "качание" и сосредоточиться на укреплении мышц подколенных сухожилий, чтобы поднять ягодицы и удлинить заднюю часть ноги!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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