Тренер Янчук рассказал, кого считает восходящей звездой Australian Open-2024

Тренер Янчук об открытии Australian Open-2024 Мирре Андреевой: "Она играет без оглядки"

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский тренер по теннису Виктор Янчук рассказал, за кем из российских теннисисток будет следить особенно внимательно на нынешнем Australian Open.

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По мнению Янчука, особого внимания заслуживает юная российская теннисистка, 16-летняя Мирра Андреева, которая в прошлом году стала финалисткой юниорского Открытого чемпионата Австралии.

Янчук назвал Андрееву восходящей звездой тенниса, отметив, что ей ещё, возможно, немного рано одерживать победы на взрослых турнирах "Большого шлема", но уже пора удивлять, с чем она блестяще справляется.

"Она удивляет. Будем следить, может быть, она скоро выиграет… Форсировать не надо этот процесс, потому что это ведёт к перегрузкам и перегоранию. Пусть она играет для себя, удивляет и радует нас. Но её и так уже боятся, потому что молодая, нечего терять, она играет без оглядки — как получится. А получается, как правило, хорошо", — сказал Янчук.

Тренер добавил, что делать прогнозы в женском теннисе вообще очень сложно, потому что спортсменки все сильные и "выстрелить" может любая. А победы на таких турнирах — это нередко дело случая, пишет Газета.Ru.

Андреева прошла во второй круг Australian Open, обыграв американку Бернарду Перу со счётом 7:5, 6:2. Во втором круге турнира Андреева проведёт матч с тунисской теннисисткой Онс Жабер, являющейся шестой ракеткой мира.