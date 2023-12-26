Россиянин Андрей Лунев попал в тройку лучших вратарей ЛЕ по числу сейвов

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Российский вратарь Андрей Лунев, представляющий азербайджанский клуб "Карабах", заслужил признание в роли одного из трех лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по числу отраженных ударов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Фото: Wikipedia by Евгений Васильев is licensed under CC BY-SA 3.0

Лунев успешно отразил 23 удара в створ в шести матчах группового этапа, из которых три завершились его "сухарями". Его показатель сейвов уступил только бразильцу Вана из "Ариса" (30 сейвов) и Владану Ковачевичу из "Ракува" (27).

"Карабах" с Луневым в составе занял второе место в группе H, набрав 10 очков в шести матчах. Команда из Азербайджана преодолела норвежский "Молде" (7) и шведский "Хеккен" (0), уступив лишь лидеру группы — "Байеру" из Леверкузена (18 очков), сообщают РИА Новости. "Карабах" продолжит борьбу в плей-офф, где 15 февраля 2024 года в Португалии и 22 февраля в Азербайджане команда сыграет с "Брагой" за место в 1/8 финала Лиги Европы.

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