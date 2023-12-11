Роман Костомаров встал на коньки

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Фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион, впервые вернулся на коньки после ампутации конечностей и поделился этим моментом с поклонниками в коротком видеоролике.

Фото: Инстаграм Романа Костомарова

Спортсмен преодолел значительные трудности, связанные с утратой конечностей, вызванной тяжелым заболеванием. Однако, используя специальные протезы для ног, он смог снова ощутить лед под ногами.

В своих социальных сетях Костомаров опубликовал короткое видео, на котором с радостью катается по льду. Спортсмен подчеркнул важность этого момента, рассматривая возвращение как "первые шаги" после трудных испытаний. Он выразил благодарность за поддержку, отметив, что теперь весь мир наблюдает за его возвращением в спорт.

"Можно сказать, что я начинаю все заново, и теперь вся страна увидит мои первые шаги", — написал Костомаров.

Впереди у него большие планы, и он не собирается останавливаться на простом катании. Спортсмен планирует создать документальный фильм, в котором он будет главным героем. По его словам, премьера этого фильма запланирована на 8 марта, хотя конкретные детали проекта пока остаются неизвестными.