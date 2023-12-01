Криштиану Роналду может столкнуться с коллективным иском на 1 миллиард долларов за свою роль в продвижении криптовалютной биржи Binance в социальных сетях. Истцы утверждают, что потерпели убытки, инвестируя в продукты Binance после рекламы, которую Роналду проводил в своих социальных медиа.
На прошлой неделе генеральный директор Binance Чанпэн Чжао подал в отставку из-за нарушений, связанных с отмыванием денег, а министерство юстиции США требует выплаты 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов.
Роналду совместно с Binance запустил коллекцию NFT в ноябре прошлого года. Истцы утверждают, что они понесли убытки из-за его рекламы, которая, по их мнению, ввела их в заблуждение относительно безопасности инвестиций в криптовалютные ценные бумаги Binance.
Исходя из заявленного ущерба, дело может оказаться в суде, где Роналду, возможно, придется отвечать за свои действия в публичной обстановке.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.