В отношении Роналду подан судебный иск на миллиард долларов

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Криштиану Роналду может столкнуться с коллективным иском на 1 миллиард долларов за свою роль в продвижении криптовалютной биржи Binance в социальных сетях. Истцы утверждают, что потерпели убытки, инвестируя в продукты Binance после рекламы, которую Роналду проводил в своих социальных медиа.

Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

На прошлой неделе генеральный директор Binance Чанпэн Чжао подал в отставку из-за нарушений, связанных с отмыванием денег, а министерство юстиции США требует выплаты 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов.

Роналду совместно с Binance запустил коллекцию NFT в ноябре прошлого года. Истцы утверждают, что они понесли убытки из-за его рекламы, которая, по их мнению, ввела их в заблуждение относительно безопасности инвестиций в криптовалютные ценные бумаги Binance.

Исходя из заявленного ущерба, дело может оказаться в суде, где Роналду, возможно, придется отвечать за свои действия в публичной обстановке.