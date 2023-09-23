Российской фигуристке Проскуряковой запретили выступать под Rammstein

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Фигуристка Таисия Проскурякова заявила, что больше не будет использовать музыку из песни Sonne в исполнении Rammstein в своей короткой программе.

Фото: Openverse

В субботу, 23 сентября, на Мемориале И. Я. Рабера в Москве, Проскурякова представила свою короткую программу, которая включала в себя композицию Sonne от немецкой группы Rammstein. Тем не менее, после выступления фигуристка объявила о своем решении больше не использовать эту музыку.

По словам Проскуряковой, это решение было принято по рекомендации тренерского штаба.

Также стоит отметить, что ранее вице-чемпиону России Петру Гуменнику было запрещено использовать музыку из песни Sonne группы Rammstein для своей короткой программы на контрольных прокатах. Это запрет был наложен внезапно и связан с неким письмом, отправленным в Министерство спорта России и федерациям по зимним видам спорта.

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