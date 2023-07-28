Футболисты из стран БРИКС могут перестать быть легионерами в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказал мнение о возможности отмены статуса "легионера" для игроков из стран БРИКС. О его заявлениях сообщил "Матч ТВ".

Фото: Соц.сети РФС

Квота на легионеров и ее определение

Митрофанов рассказал, что квота на иностранных игроков, так называемых "легионеров", определяется Министерством спорта, а не РФС. Однако существуют определенные исключения, когда РФС заключает специальные соглашения о свободном перемещении рабочей силы. Примером может служить действующее соглашение в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по которому спортсмены из Белоруссии не считаются "легионерами" в России.

Перспективы для стран БРИКС

Митрофанов подчеркнул, что если аналогичное соглашение будет достигнуто между странами БРИКС, то игроки из этих стран также не будут считаться "легионерами" в России.

Влияние на российский футбол

Возможные изменения в классификации иностранных игроков могут иметь существенные последствия для российского футбола. Пересмотр статуса "легионера" может привести к расширению возможностей участия игроков из стран БРИКС в российских футбольных лигах. Это может способствовать развитию спортивного сотрудничества и культурного обмена между этими странами.

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