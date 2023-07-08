РФС сообщил о гибели судьи Шеметова в зоне проведения СВО

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

В результате трагического поворота событий российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Эту трагическую новость подтвердил департамент коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.

Фото: 24newnews. ru/life/rossiyskiy-futbolnyy-arbitr-shemetov-pogib-v-zone-svo-160052.html

В пятницу пресс-служба РФС сообщила о кончине 31-летнего Шеметова.

Путь Шеметова в качестве судьи

В сезоне 2019/20 Шеметов начал свою карьеру во Второй лиге, которая является третьим дивизионом чемпионата России. В общей сложности он отсудил 41 матч, а также принял участие в 5 играх Кубка России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«РОСТОВ» – «ЗЕНИТ»: ПЕРЕГОВОРЫ СУДЕЙ. Конфликты с Семаком и Карпиным, два мяча и «пихач» Мостовому