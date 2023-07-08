В результате трагического поворота событий российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Эту трагическую новость подтвердил департамент коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.
В пятницу пресс-служба РФС сообщила о кончине 31-летнего Шеметова.
В сезоне 2019/20 Шеметов начал свою карьеру во Второй лиге, которая является третьим дивизионом чемпионата России. В общей сложности он отсудил 41 матч, а также принял участие в 5 играх Кубка России.
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