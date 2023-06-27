Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал заявление бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда об изменении цен в футболе.

"Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 млн евро? Я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. А как вы ещё думали? Сейчас никому не известные футболисты переходят за громадные деньги. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризманну и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните!", — сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".