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Александр Мостовой: я бы сейчас стоил больше 100 млн евро

Спорт

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал заявление бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда об изменении цен в футболе.

Александр Мостовой: я бы сейчас стоил больше 100 млн евро
Фото: Инстаграм Александра Мостового.

"Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 млн евро? Я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. А как вы ещё думали? Сейчас никому не известные футболисты переходят за громадные деньги. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризманну и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните!", — сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".

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Мостовой, новый клуб для Царя, драка с Зиданом, кохонес Соболева // ЭФБ №28
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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