Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал заявление бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда об изменении цен в футболе.
"Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 млн евро? Я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. А как вы ещё думали? Сейчас никому не известные футболисты переходят за громадные деньги. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризманну и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните!", — сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".