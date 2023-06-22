Арнор Сигурдссон воспользовался правом приостановить контракт с ЦСКА

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Исландский полузащитник Арнор Сигурдссон приостановил свой контракт с ЦСКА и перешел в "Блэкберн", команду, выступающую в чемпионате Англии. Пресс-служба английского клуба подтвердила это событие. 24-летний полузащитник будет выступать за "Блэкберн" в сезоне 2023/2024.

В сезоне 2022/2023 Сигурдссон выступал на правах аренды за "Норчёппинг". Он провел 26 матчей за шведскую команду во всех соревнованиях, забив 15 голов и отдав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, ведущего футбольного интернет-портала, рыночная стоимость Сигурдссона составляет 3,5 миллиона евро.

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Arnór Sigurðsson ● 2022/2023