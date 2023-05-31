Следующий сбор национальной команды России состоится осенью

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил, что следующий сбор национальной команды России состоится осенью.

Фото: фото с официального сайта

Это решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые направляют в сборную большое количество игроков.

РФС ведет переговоры с несколькими национальными федерациями и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей во время осеннего окна ФИФА.

Июньский сбор сборной России был отменен из-за сложностей с расписанием, что не позволило бы игрокам достаточно времени подготовиться к следующему сезону российской Премьер-лиги.

Ранее в СМИ сообщалось, что матч между сборными России и Камеруна должен был состояться в Москве 15 июня. Однако африканская сторона отказалась от участия во встрече.

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