"Ювентус" лишили 10 очков из-за финансовых нарушений

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Федеральный апелляционный суд Италии наказал туринский "Ювентус", сняв 10 очков с их позиции в таблице итальянской Серии А из-за их участия в финансовых нарушениях, как сообщает Football-italia.

Фото: www.today. it/sport/calcio/sporting-lisbona-juventus-pronostico.html

Руководство клуба было признано виновным в искусственном завышении трансферных гонораров с целью увеличения прибыли, создавая ложное впечатление, что они обладают значительно большими активами клуба, чем на самом деле.

Слушание дела состоялось сегодня, 22 мая, в Риме. Джузеппе Чине, прокурор Итальянской федерации футбола (FIGC), первоначально запросил штраф в размере девяти очков еще в январе 2023 года, но позже потребовал 11 очков.

После вычета десяти очков "Ювентус" опустился на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. До наложения штрафа клуб занимал второе место с 69 очками, что давало реальные шансы на попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куда катится Ювентус? Дисквалификация в ЛЧ | Чистка состава | Борьба за лидерство