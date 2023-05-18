Курт Окрару, президент Федерации футбола Ганы, выразил большую заинтересованность в организации товарищеского матча между Ганой и Россией. Однако переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) еще не начались. Окрару заявил:
"Мы хотим провести матч в Гане, но переговоры с РФС еще не начались", как сообщает Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что сборная России планирует провести товарищеский матч с Камеруном в Москве в июне. В настоящее время ФИФА и УЕФА запрещают российской сборной участвовать в официальных матчах. Последняя игра сборной России состоялась в марте 2023 года против Ирака в Санкт-Петербурге и завершилась победой России со счетом 2:0.
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