В Гане изъявили желание сыграть с сборной России по футболу

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Курт Окрару, президент Федерации футбола Ганы, выразил большую заинтересованность в организации товарищеского матча между Ганой и Россией. Однако переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) еще не начались. Окрару заявил:

Фото: www.sbnation. com/soccer/2016/10/4/13162558/ghanaian-soccer-coach-says-players-in-his-country-arent-improving

"Мы хотим провести матч в Гане, но переговоры с РФС еще не начались", как сообщает Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что сборная России планирует провести товарищеский матч с Камеруном в Москве в июне. В настоящее время ФИФА и УЕФА запрещают российской сборной участвовать в официальных матчах. Последняя игра сборной России состоялась в марте 2023 года против Ирака в Санкт-Петербурге и завершилась победой России со счетом 2:0.

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