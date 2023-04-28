Милорад Додик назвал семью теннисиста Новака Джоковича цыганами

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во время недавней телепередачи Милорад Додик, президент Республики Сербской, сделал уничижительные комментарии о семье Новака Джоковича, 22-кратного чемпиона турниров Большого шлема и теннисиста №1 в мире из Сербии. Додик пожаловался журналисту на то, как поведение семьи Джоковича может негативно влиять на эмоциональное состояние окружающих.

"Я вам скажу, эти Джоковичи очень трудные, уффф… Когда они занимаются бизнесом, уффф… Настоящие цыгане", — цитирует Додика Srpskainfo, ссылаясь на трансляцию на РТС.

Ранее Джокович участвовал в турнире ATP-250 на глиняном корте в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), где в четвертьфинале потерпел поражение от своего соотечественника Душана Лайовича. Сербские СМИ отметили, что Додик встречался с Джоковичем во время соревнований и очень его любит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как живёт Новак Джокович, сколько он зарабатывает и тратит на благотворительность