Заслуженный тренер РФ по футболу призвал не относиться к чемпионату CAFA пренебрежительно

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Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев в беседе с Pravda.Ru высказался об участии российской сборной в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

"Правильное решение, поскольку играть надо с дружественными и близкими нам странами. Пренебрежительно к этому турниру не стоит относиться. Мы совсем недавно видели успешное выступление Марокко. Можно вспомнить наши игры с Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией. Нельзя было сказать, что мы заметно сильнее их", — отметил эксперт.

Вместе с этим он подчеркнул, что российским футболистам необходимо играть и не расслабляться. По словам специалиста, исключение РФ из УЕФА или ФИФА является несправедливым. Как отметил собеседник издания, руководство дисквалифицировало Москву по политическим мотивам.

"Футбол в мире развивается во многих странах гораздо динамичнее, чем у нас. В Иране и Ираке полно хороших игроков. Сейчас отличное время для работы. Необходимо решать глобальные вопросы, развивать футбол. У нас это хозяйство в полуразрушенном состоянии. Новые руководители расчищают завал", — заключил Гаджиев.

Ранее пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев рассказал об участии РФ в мероприятиях CAFA.

"Чемпионат пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года", — сказал представитель организации, передаёт "Матч ТВ".

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