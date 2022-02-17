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Автор Светлана Нерадовская

Комментатор Дадыгин оценил шансы Валиевой на новые победы

Спорт

Спортивный комментатор и эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин в беседе в Pravda. Ru рассказал, сможет ли российская фигуристка Камила Валиева справиться с оказываемым на неё давлением из-за допинг-скандала на Олимпиаде, успешно продолжить заниматься фигурным катанием и достигать в нём новых высот.

Комментатор Дадыгин оценил шансы Валиевой на новые победы

Сергей Дадыгин считает, что у Камилы спортивный характер, и так просто она сдаваться точно не будет. Эксперт уверен, что сейчас ей просто нужно время и спокойная обстановка, чтобы прийти в себя. А, успокоившись и отойдя от пережитого, спортсменка сможет вновь продолжить заниматься любимым делом — фигурным катанием.

"Камилла — боец и она сдаваться не будет и сделает все, чтобы уже в спокойной обстановке, когда все это забудется, безобразие, которое творилось на Олимпиаде, все это, весь этот хейт и давление со стороны чиновников, МОК, WADA и так далее, да, я думаю, что она спокойно все это переживет, ну, постарается во всяком случае, и с помощью тренеров да, она должна вернуться, конечно", — уверен Дадыгин.

Ранее стало известно, что взятая в декабре у Валиевой допинг-проба показала наличие в её организме микродозы триметазидина. Из-за этого фигуристку сначала отстранили от участия в Олимпиаде в Пекине, а затем Спортивный арбитражный суд вновь позволил ей принимать участия в состязаниях на Играх.

По причине несогласия МОК с принятым CAS решением в отношении Валиевой было принято решение отложить награждение и сборной РФ в командном турнире по фигурному катанию, и среди женщин-одиночниц, в случае, если Валиева попадёт на пьедестал. Однако награждение фигуристок-призёров сегодня, 17 февраля, состоялось, так как Валиева неудачно исполнила свою произвольную программу, допустив несколько ошибок и падений, в итоге оказавшись на 4 месте.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор: Светлана Нерадовская
Темы фигурное катание
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