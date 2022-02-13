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Автор Игорь Рябов

Конькобежец Ивлиев стал серебряным медалистом на Олимпиаде в шорт-треке

Спорт

Российский конькобежец Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль Олимпиады на дистанции 500 метров в шорт-треке.

Конькобежец Ивлиев стал серебряным медалистом на Олимпиаде в шорт-треке

Ивлиев преодолел дистанцию за 40,431 секунд. Первое место занял спортсмен из Венгрии Шаоан Лю (40,338 секунд), а бронза досталась канадцу Стивену Дюбуа (40,669 секунд).

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" Ивлиев сказал, что венгра было сложно обогнать, поэтому он сосредоточился на сохранении второй позиции.

"Мысль была: когда эти круги уже закончатся? Давайте уже побыстрее финишируем и по домам", - отметил спортсмен.

Ивлиев принёс сборной России 16-ю медаль на Олимпийских играх в Пекине. В этот же день российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место в забеге на 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. В настоящий момент на счету российской команды находятся четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

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Триумф Константина Ивлиева в Пекине
Автор: Игорь Рябов
Темы ангелина голикова
Новости
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