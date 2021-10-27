Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с мячом. Для 23-летней девушки это золото стало 15-м.

Как сообщает sports.ru, за своё выступление Дина получила 29,125 балла. Её сестра Арина — 27,675. Она заняла второе место. На третьем — Алина Горносько (27,300) из Белоруссии.

Ранее на чемпионате мира Дина завоевала золото в упражнении с обручем.

Также на её счету серебро Олимпийских игр в Токио.

Изначально первенство планеты должно было пройти в датском Копенгагене, но власти отказались от спортивного мероприятия из-за пандемии коронавируса. В итоге соревнования перенесли в японский Китакюсю.

Напомним, с сестрами Авериными произошел скандал на прошедшей Олимпиаде в Токио. Тогда судьи отдали первое место Линой Ашрам, уронившей предмет. Мировая общественность выступила против этой несправедливости, а легендарный тренер Ирина Усманова-Винер говорила, что Россию засудили.

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